Колона активістів маршу УПА підійшла до Європейської площі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Колона активістів маршу УПА підійшла до змонтованої сцени на Європейській площі у Києві, передає кореспондент УНН.
Колона активістів, в якій є представники ВО “Свобода”, С14, ВО “Тризуб”, “Національний корпус” та інші, зупинилася біля змонтованої невеликої сцени на Європейській площі.
Чути різні гасла, серед яких: “Україна понад усе”, “Слава Україні! Героям Слава!”, “Разом і до кінця”. Також зрідка чути вибухи петард.
Загалом, станом на зараз, марш УПА триває без конфліктних ситуацій. Активісти, йдучи, викрикували різні гасла, запалювали фаєри та димовухи.
Нагадаємо, що марш УПА під лозунгом “Повернемо Україну українцям” рушив від пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві.