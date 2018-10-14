Колонна активистов марша УПА подошла к Европейской площади
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Колонна активистов марша УПА подошла к смонтированной сцене на Европейской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.
Колонна активистов, в которой есть представители ВО "Свобода", С14, ВО "Тризуб", "Национальный корпус" и другие остановилась возле смонтированной небольшой сцены на Европейской площади.
Слышать различные лозунги, среди которых: "Украина превыше всего", "Слава Украине! Героям Слава!", "Вместе и до конца". Также изредка слышны взрывы петард.
Всего, по состоянию на сейчас, марш УПА продолжается без конфликтных ситуаций. Активисты, уходя, выкрикивали разные лозунги, зажигали файеры и дымовухи.
Напомним, что марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам" отправился от памятника Тарасу Шевченко в Киеве.