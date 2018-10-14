Из-под Лавры в столичную полицию доставили около сотни человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Возле Киево-Печерской лавры были обнаружены около сотни человек, которых доставили в управление полиции для установления их личных данных и проведения профилактической беседы. Об этом сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, со ссылкой на отдел коммуникации полиции столицы передает УНН.
"Накануне празднования правоохранители провели серьезную профилактическую работу с организаторами и участниками мероприятий, в частности постоянно работала полиция диалога, которая разъясняла нормы действующего законодательства, а также сообщали: в случае обнаружения подозрительных лиц полиция будет реагировать и выяснять мотивы их пребывания в том или другом месте. В частности возле Киево-Печерской лавры обнаружено около сотни человек, которых доставили в управление полиции для установления их личных данных и проведения профилактической беседы", - сообщил А.Крищенко.
Напомним, сотрудники полиции не зафиксировали нарушений правопорядка во время марша УПА в Киеве.