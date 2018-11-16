Полиция расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Главное управление Нацполиции в Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий госрегистратора при регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"С целью недопущения распространения недостоверных данных и манипулирования информацией об использовании имущества Почаевской лавры сообщаем, что следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который злоупотребляя своими полномочиями, осуществившего государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за УПЦ Московского патриархата", - говорится в сообщении.
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В то же время, согласно материалам досудебного расследования установлено, что представитель Министерства культуры Украины, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерство юстиции Украины указанные действия государственного регистратора с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования в этом уголовном производстве.
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