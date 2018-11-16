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Полиция расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры УПЦ МП

Полиция расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры УПЦ МП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Главное управление Нацполиции в Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий госрегистратора при регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"С целью недопущения распространения недостоверных данных и манипулирования информацией об использовании имущества Почаевской лавры сообщаем, что следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который злоупотребляя своими полномочиями, осуществившего государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за УПЦ Московского патриархата", - говорится в сообщении.

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В то же время, согласно материалам досудебного расследования установлено, что представитель Министерства культуры Украины, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерство юстиции Украины указанные действия государственного регистратора с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования в этом уголовном производстве.

Как сообщал УНН, Филарет уверен, что все лавры перейдут к украинской церкви без насилия.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины.

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