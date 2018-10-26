Філарет впевнений, що всі лаври перейдуть до української церкви без насилля

“Коли буде утворена Єдина Українська православна церква, значна частина православних залишаться в Російській Православній церкві, але вони будуть мати право приєднуватись до УПЦ. Тобто вони будуть мати вільний вибір — або обрати українську церкву, або російську церкву в Україні. Ніякого насилля не буде”, — сказав Філарет.

Стосовно храмів та соборних приміщень, то, за його словами, храми належать громаді, і якщо громада переходить в Українську православну церкву, то вона переходить зі своїм храмом. Якщо вона залишається в Російській православній церкві, то природно, що вона залишається, і храм залишається з ними.

“Що стосується лавр, на цьому питанні дуже багато спекулюють. По-перше, треба знати, що всі лаври знаходяться на території України, і раз вони знаходяться на території України — вони є українською святинею. Але перехід в українську православну церкву із російської може бути тільки добровільним, тобто братія лавр повинні добровільно обрати українську церкву. Я вірю, що рано чи пізно лаври перейдуть до України без всякого насилля. Не знаю, який для цього потрібен час, але те, що вони будуть в українській церкві — сумніву в цьому немає ніякого. Це — українська святиня. Не хочуть нинішні ченці переходять — нехай залишаються. Прийде час, коли вони захочуть перейти в українську церкву без всякого насилля. А зараз будемо терпіть. Терпіли більше — потерпимо менше”, — підкреслив Філарет.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.