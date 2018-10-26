Филарет уверен, что все лавры перейдут к украинской церкви без насилия

"Когда будет создана Единая Украинская православная церковь, значительная часть православных останутся в Русской Православной церкви, но они будут иметь право присоединиться к УПЦ. То есть у них будет свободный выбор - или украинская церковь, или российская церковь в Украине. Никакого насилия не будет", - сказал Филарет.

Относительно храмов и соборных помещений, то, по его словам, храмы принадлежат общине, и если община переходит в Украинскую православную церковь, то она переходит со своим храмом. Если она остается в Русской православной церкви, то естественно, что она остается, и храм остается с ними.

"Что касается лавр, на этом вопросе очень много спекулируют. Во-первых, надо знать, что все лавры находятся на территории Украины, и раз они находятся на территории Украины - они являются украинскими святынями. Но переход в украинскую православную церковь из российской может быть только добровольным, то есть братия лавр должна добровольно выбрать украинскую церковь. Я верю, что рано или поздно лавры перейдут в Украину без всякого насилия. Не знаю, сколько для этого нужно времени, но то, что они будут в украинской церкви - сомнения в этом нет никакого. Это - украинская святыня. Не хотят нынешние монахи переходят - пусть остаются. Придет время, когда они захотят перейти в украинскую церковь без всякого насилия. А сейчас будем терпеть. Терпели больше - потерпим меньше", - подчеркнул Филарет.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принято решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.