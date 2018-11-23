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Передачу Почаевской лавры УПЦ МП отменено

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, передает УНН.

"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста было подписано сегодня", - сказала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

По ее словам, члены Комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства.

"Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество", - отметила Сукманова.

Напомним, Главное управление Нацполиции в Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий госрегистратора при регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата.

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