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В УПЦ МП заявили, что Минкульт проверяет драгоценности Киево-Печерской лавры

В УПЦ МП заявили, что Минкульт проверяет драгоценности Киево-Печерской лавры

Киев  •  УНН

 • 13161 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинская православная церковь (Московского патриархата) заявила, что Министерство культуры инициировало проверку имеющихся церковных ценностей и святынь Киево-Печерской лавры, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"По инициативе Минкульта была создана специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники министерства и национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника", - говорится в сообщении.

28 ноября члены комиссии начали проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах лавры, добавили в УПЦ (МП).

"Работа комиссии проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители. По просьбе наместника обители, митрополита Павла, обзор алтарных помещений лаврских храмов осуществляется мужчинами, поскольку женщинам запрещается находиться в церковном алтаре", - говорится в сообщении.

ВУПЦ МП добавили, что проверка происходит впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской лавры.

В сентябре появилась информация о том, что Министерство культуры собирается оценить имущество УПЦ (МП).

Напомним, Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

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