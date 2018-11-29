В УПЦ МП заявили, что Минкульт проверяет драгоценности Киево-Печерской лавры
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинская православная церковь (Московского патриархата) заявила, что Министерство культуры инициировало проверку имеющихся церковных ценностей и святынь Киево-Печерской лавры, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"По инициативе Минкульта была создана специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники министерства и национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника", - говорится в сообщении.
28 ноября члены комиссии начали проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах лавры, добавили в УПЦ (МП).
"Работа комиссии проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители. По просьбе наместника обители, митрополита Павла, обзор алтарных помещений лаврских храмов осуществляется мужчинами, поскольку женщинам запрещается находиться в церковном алтаре", - говорится в сообщении.
ВУПЦ МП добавили, что проверка происходит впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской лавры.
В сентябре появилась информация о том, что Министерство культуры собирается оценить имущество УПЦ (МП).
Напомним, Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.