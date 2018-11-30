СБУ обыскивает Киево-Печерскую Лавру
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщили УНН в Киево-Печерской Лавре.
Собеседник агентства сообщил УНН, что обыски проходят дома у настоятеля Павла и также в самой Лавре.
Как сообщал УНН, украинская православная церковь (Московского патриархата) заявила, что Министерство культуры инициировало проверку имеющихся церковных ценностей и святынь Киево-Печерской лавры.
Ранее, в Почаевской лавре заявили о "использование властью коммунистических методов борьбы с ПЦ"
Напомним, 29 ноября Константинополь принял решение о Томосе для Украины.