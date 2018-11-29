Константинополь ухвалив рішення щодо Томосу для України

СТАМБУЛ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Священний Синод Вселенського патріархату підготував статут Православної церкви в Україні у контексті раніше ухваленого рішення щодо надання автокефалії Українській церкві, і в очікуванні видачі Томосу. Про це йдеться у комюніке Вселенського патріархату, текст якого має УНН.