Константинополь ухвалив рішення щодо Томосу для України

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СТАМБУЛ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Священний Синод Вселенського патріархату підготував статут Православної церкви в Україні у контексті раніше ухваленого рішення щодо надання автокефалії Українській церкві, і в очікуванні видачі Томосу. Про це йдеться у комюніке Вселенського патріархату, текст якого має УНН.

"У контексті раніше ухваленого рішення Вселенського патріархату надати автокефалію Українській церкві, і в очікуванні видачі Патріаршого і Синодального Томосу, святий і священний синод підготував статут Української церкви", - йдеться у документі.

Нагадаємо, 27 листопада у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення собору помісної церкви України та можуть затвердити Томос про надання їй автокефалії.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.

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