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Рішення Синоду: Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу Україні

Рішення Синоду: Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві, передає УНН з посиланням на заяву Вселенського патріархату.

“Поновити вже прийняте рішення, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання Автокефалії церкві України”, — йдеться в заяві.

"Відновити на сьогодні Ставропігію Вселенського Патріарха в Києві, одну з її багатьох Ставропігій в Україні, яка завжди існувала", - йдеться в заяві.

Окрім того, Синод офіційно підтвердив задоволення апеляції Філарета про зняття з нього анафеми.

"Прийняти та розглянути клопотання про апеляцію Філарета Денисенка, Макарія Малетика та їхніх послідовників, які опинилися у схизмі не з догматичних причин, відповідно до канонічних прерогатив Константинопольського патріарха, які отримали таке звернення ієрархів та інших священнослужителів з усіх Автокефальних Церков. Таким чином, канонічність згаданих вище відновлюється відповідно до їхнього ієрархічного чи священичого чину, і їхні вірні були відновлені для спілкування з церквою", - йдеться  взаяві.

Також офіційно підтвердилася інформація про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 року.

"Синод вирішив скасувати юридичне зобов'язання Синодального листа 1686 року", - сказано у заяві.

Окрім того, Синод звернувся до всіх залучених сторін із закликом запобігти присвоєння церков, монастирів та іншого майна, а також "будь-яких інших насильницьких дій та помсти".

Як повідомляв УНН, раніше в УПЦ КП повідомили про два важливі для України рішення Синоду.

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