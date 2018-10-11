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Решение Синода: Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу Украины

Решение Синода: Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу Украины

Киев  •  УНН

 • 21007 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу об автокефалии Украинской православной церкви, передает УНН со ссылкой на заявление Вселенского Патриархата.

"Обновить уже принятое решение, чтобы Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины", - говорится в заявлении.

"Восстановить сегодня Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из ее многих Ставропигий в Украине, которая всегда существовала", - говорится в заявлении.

Кроме того, Синод официально подтвердил удовлетворение апелляции Филарета о снятии с него анафемы.

"Принять и рассмотреть ходатайство об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетика и их последователей, которые оказались в схизме не из догматических причин, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха, которые получили такое обращение иерархов и других священнослужителей со всех автокефальных церквей. Таким образом, каноничность упомянутых выше восстанавливается в соответствии с их иерархическим или священническим чином, и их прихожане были восстановлены для общения с церковью", - говорится в заявлении.

Также официально подтвердилась информация о незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 года.

"Синод решил отменить юридическое обязательство Синодального письма 1686 года", - говорится в заявлении.

Кроме того, Синод обратился ко всем вовлеченным сторонам с призывом предотвратить присвоение церквей, монастырей и другого имущества, а также "любых иных насильственных действий и мести".

Как сообщал УНН, ранее в УПЦ КП сообщили о двух важных для Украины решениях Синода.

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