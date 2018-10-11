В УПЦ КП повідомили про два важливі для України рішення Синоду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення. Про це у Facebook повідомив речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела, передає УНН.
“Відразу з кількох джерел надійшла інформація про два очікуваних рішення Синоду Вселенського Патріархату.
1. Про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.)
2. Про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.”, — написав Є.Зоря.
За його словами, наразі очікується офіційне оголошення від Священного Синоду.
Нагадаємо, 10 жовтня на засіданні синоду Константинопольського патріархату почали розглядати питання надання автокефалії української церкви.
Як повідомляв УНН, 10 жовтня на синод Вселенського патріархату прибули призначені в Україну екзархи.
9 жовтня у Стамбулі розпочалося засідання синоду Константинопольського патріархату.
Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім — отримання Томоса про автокефалію як документа.