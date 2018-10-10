На Синод Вселенського патріархату прибули призначені в Україну екзархи

Екзархи, яких у вересні направили до Києва в рамках підготовки до надання автокефалії, відмовились розповісти журналістам, коли саме вони звітуватимуть про свою роботу в Україні.

Єпископ Іларіон у коментарі журналістам зазначив, що вони приїхали до Стамбула "з великими надіями", а українські православні "готові до єднання".

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Як повідомляв УНН, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім - отримання Томоса як документа.