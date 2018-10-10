На Синод Вселенского патриархата прибыли назначеные в Украину экзархи

Экзархи, которых в сентябре направили в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии, отказались рассказать журналистам, когда именно они будут отчитываться о своей работе в Украине.

Епископ Иларион в комментарии журналистам отметил, что они приехали в Стамбул "с большими надеждами", а украинские православные "готовы к единению".

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Как сообщал УНН, по так называемой дорожной картой к получению автокефалии Православной церковью в Украине после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем - получение Томоса как документа.