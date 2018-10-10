В УПЦ КП розповіли про "дорожню карту" до Томосу про автокефалію

"Хотів би ще раз нагадати "дорожню карту" до Томосу: 1. Рішення синоду Вселенського патріархату про надання Томосу про автокефалію. 2. На основі цього рішення - скликання та проведення у Києві собору з участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об‘єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, та обере її предстоятеля (ми будемо висувати та підтримувати Патріарха Філарета). 3. Отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти)", - повідомив Євстратій Зоря.

Нагадаємо, зі слів речника УПЦ КП, 10 жовтня екзархи Вселенського патріарха звітуватимуть у Стамбулі на засіданні синоду Константинопольського патріархату, і лише після цього можливе обговорення питання Томосу для Української православної церкви.

Напередодні у Стамбулі розпочалося засідання синоду Константинопольського патріархату.