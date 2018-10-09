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У Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату

У Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому очікується розгляд питання щодо автокефалії української православної церкви, передає УНН з посиланням на BBC Україна.

Засідання Синоду, тобто зібрання найвищих ієрархів, триватиме 9-11 жовтня. На цьому засіданні, найімовірніше, розглядатимуть українське питання.

При цьому, як зазначає видання, у прес-службі Константинопольського патріархату не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про можливе затвердження Томосу щодо автокефалії під час засідання Синоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос остаточний та безповоротний: експерт розтлумачив тонкощі отримання автокефалії

Синод відбуватиметься за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.

За офіційною інформацією відомо лише, що засідання Синоду розпочинається о 10:00 за київським часом 9 жовтня.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій, здійснюючи Божественну літургію в Церкві св.Фоки в Стамбулі, проголосив, що надіслав усім повідомлення про те, що Україна якомога швидше отримає автокефалію, оскільки має на це право.

Константинопольський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії православної церкви в Україні 7 вересня призначив своїх екзархів в Києві. Раніше Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з патріархом РПЦ Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

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