У Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату

Засідання Синоду, тобто зібрання найвищих ієрархів, триватиме 9-11 жовтня. На цьому засіданні, найімовірніше, розглядатимуть українське питання.

При цьому, як зазначає видання, у прес-службі Константинопольського патріархату не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про можливе затвердження Томосу щодо автокефалії під час засідання Синоду.

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Синод відбуватиметься за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.

За офіційною інформацією відомо лише, що засідання Синоду розпочинається о 10:00 за київським часом 9 жовтня.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій, здійснюючи Божественну літургію в Церкві св.Фоки в Стамбулі, проголосив, що надіслав усім повідомлення про те, що Україна якомога швидше отримає автокефалію, оскільки має на це право.

Константинопольський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії православної церкви в Україні 7 вересня призначив своїх екзархів в Києві. Раніше Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з патріархом РПЦ Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.