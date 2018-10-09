В Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором ожидается рассмотрение вопроса об автокефалии Украинской православной церкви, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.
Заседание Синода, то есть собрание высочайших иерархов, продлится 9-11 октября. На этом заседании, скорее всего, будут рассматривать украинский вопрос.
При этом, как отмечает издание, в пресс-службе Константинопольского патриархата не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном утверждении Томоса по автокефалии во время заседания Синода.
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Синод будет проходить за закрытыми дверями, а его повестка дня официально не сообщается.
По официальной информации известно лишь, что заседание Синода начинается в 10:00 по киевскому времени 9 октября.
Напомним, патриарх Варфоломей, осуществляя Божественную литургию в Церкви св.Фокы в Стамбуле, провозгласил, что направил всем сообщение о том, что Украина как можно скорее получит автокефалию, поскольку имеет на это право.
Константинопольский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине 7 сентября назначил своих экзархов в Киеве. Ранее Вселенский патриарх Варфоломей во время переговоров с патриархом РПЦ Кириллом сообщил, что решение об украинской автокефалии уже принято, и уже ведутся соответствующие процессы.