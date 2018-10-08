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Томос остаточний та безповоротний: експерт розтлумачив тонкощі отримання автокефалії

Київ • УНН

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Або як Константинополь обіграв Москву

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сьогодні у Константинополі починається Синод Вселенського патріархату на якому буде обговорюватися питання надання автокефалії православній церкві в Україні. Ймовірно під час Синоду буде заслухана доповідь екзархів, які нещодавно відвідували Україну.

Релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой пояснив, як відбувається розгляд таких питань, як надання автокефалії та на яких умовах Україна може отримати Томос.

Чи остаточним буде рішення, яке можуть винести на Синоді, засідання якого розпочинається сьогодні? Як відбувається процедура ухвалення рішення?

Якщо не відбудеться нічого екстраординарного, тобто такого, що скасовує підстави автокефалії (державна незалежність України, розбудована церковна інфраструктура та етнічна відмінність українців), то рішення буде остаточним. Щодо процедури - то питання виноситься на обговорення головуючим - тобто патріархом. Після обговорення воно ставиться на голосування, вирішальним при цьому є голос патріарха, який, як відомо, підтримує ідею надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

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Якщо голосування проміжне, то які ще етапи чекають на ухвалення рішення?

На найближчому Синоді планується ухвалити проміжне, але дуже важливе рішення. Це може бути офіційне рішення вищого керівного органу Вселенської патріархії - Священного Синоду, в якому прописується згода і готовність надати автокефалію православній церкві в Україні. Це потрібно для того, щоби запустити процес тут в Україні. Таке рішення дасть старт об'єднавчому собору всіх тих єпископів, що підписались під зверненням до Константинопольської Церкви-матері щодо автокефалії. Після проведення об'єднання, утворення нової церкви і обрання нового її керівника, Вселенський патріархат зможе надати Томос. Оскільки з'явиться адресат, якому можна вручити Томос.

Нещодавно Константинопольський патріархат опублікував наукове обґрунтування на користь самостійності Київської митрополії – чи означає це, що питання Томосу вже вирішене на нашу користь?

Питання Томосу було вирішене, ще до того, як ця тема потрапила у публічний простір, інакше би воно взагалі не виносилось на широке обговорення. Було опубліковано науковий текст не щодо самостійності Київської митрополії, а щодо історичної юрисдикції Константинопольського патріархату над Київською митрополією. Це обґрунтування є важливим документом на шляху до надання автокефалії. Річ у тім, що Москва і Константинополь сперечаються, хто може надавати Томос: Константинополь чи Церква-Мати, від якої відділяється дочірня структура. Так ось Вселенська патріархія віртуозно обіграла Москву на її ж умовах. Спочатку Константинополь наполягав на власному виключному праві надавати автокефалію. Москва пручалась і стояла на тому, що автокефалію надає тільки Церква-Мати, якою вважала себе. Константинополь бачачи, безкомпромісність Москви зміг довести, що як раз він і є для Києва Церквою-Матір'ю, чим позбавив Москву будь-яких раціональних аргументів у цій суперечці.

На яких умовах українська церква може отримати Томос?

Важко прогнозувати. Скоріш за все, Константинополь намагатиметься прописати деякі запобіжники незалежності для посилення власної ролі. Наприклад, що святе миро Київ отримуватиме від Вселенського патріарху. Миро - це речовина необхідна для здійснення церковних Таїнств - передусім Хрещення. У випадку церковних конфліктів, таким чином, можна шантажувати сторону, яка залежить від тебе у плані отримання святого мира. Проте, як ми знаємо з історії, в давній Київській митрополії існувала традиція власного мироваріння. Православні сподіваються, що Константинопольська Церква-Мати зважатиме і поважатиме історичні традиції православної церкви в Україні.

Ще один фактор, який може прописати Вселенський патріарх, - це необхідність апеляції та консультації щодо міжправославних питань до його престолу. Такі умови є, наприклад, в Томосі Чеської Церкви.

А якщо рішення Синоду буде негативним, то чи можливе, скажімо так, його оскарження?

Рішення негативним не може бути, оскільки тоді Вселенському патріархатові доведеться написати щось на кшталт "ми не дамо православній церкві в Україні автокефалії". Це означатиме, що він програв Москві, і не є головним арбітром в православному світі. Це буде поразка, причому абсолютно безглузда на фоні стількох випробувань, які Його Святість пережили за останні 2 роки демаршів Московської патріархії.

Теоретично можливий варіант - неухвалення жодного рішення. Це означатиме, що процедурно ще не всі питання узгоджені, і тому відкладається термін прийняття рішення. Особисто я вважаю, що це малоймовірно.

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