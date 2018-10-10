В УПЦ КП рассказали о "дорожной карте" к Томосу об автокефалии

"Хотел бы еще раз напомнить "дорожную карту" к Томосу. 1. Решение синода Вселенского патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии. 2. На основе этого решения - созыв и проведение в Киеве собора с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП, обратившихся к Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе. Собор осуществит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля (мы будем выдвигать и поддерживать патриарха Филарета). 3. Получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса как документа (грамоты)", - сообщил Евстратий Зоря.

Напомним, по словам представителя УПЦ КП, 10 октября экзархи Вселенского патриарха будут отчитываться в Стамбуле на заседании синода Константинопольского патриархата, и только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса для Украинской православной церкви.

Накануне в Стамбуле началось заседание синода Константинопольского патриархата.