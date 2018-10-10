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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 8246 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 70735 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118008 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125958 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165580 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152121 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140165 просмотра

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В УПЦ КП рассказали о "дорожной карте" к Томосу об автокефалии

В УПЦ КП рассказали о "дорожной карте" к Томосу об автокефалии

Киев  •  УНН

 • 19432 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Согласно так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве относительно создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП будут выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем - получение Томоса как документа. Об этом заявил в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, передает УНН.

"Хотел бы еще раз напомнить "дорожную карту" к Томосу. 1. Решение синода Вселенского патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии. 2. На основе этого решения - созыв и проведение в Киеве собора с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП, обратившихся к Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе. Собор осуществит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля (мы будем выдвигать и поддерживать патриарха Филарета). 3. Получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса как документа (грамоты)", - сообщил Евстратий Зоря.

Напомним, по словам представителя УПЦ КП, 10 октября экзархи Вселенского патриарха будут отчитываться в Стамбуле на заседании синода Константинопольского патриархата, и только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса для Украинской православной церкви.

Накануне в Стамбуле началось заседание синода Константинопольского патриархата.

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