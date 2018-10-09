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В УПЦ КП повідомили, коли Синод обговорить питання Томосу

В УПЦ КП повідомили, коли Синод обговорить питання Томосу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Завтра Екзархи Вселенського Патріарха звітуватимуть у Стамбулі на засіданні Синоду Константинопольського патріархату, лише після цього можливе обговорення питання Томосу для Української православної церкви. Про це заявив у Facebook речник УПЦ КП Євстратій Зоря, передає УНН.

“Лише сьогодні (09.10) Екзархи Вселенського Патріарха відбули з Києва до Стамбулу. Завтра (10.10) звітуватимуть, лише після цього можливе обговорення питання Томосу”, — написав Зоря.

Він також зазначив, що “повідомлення, ніби „Томос вже є“ — не відповідають дійсності, а інформаційно — шкідливі, бо після хвилі „перемоги“ піде хвиля „зради“, коли виявиться, що питання Синод ще не обговорив”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос остаточний та безповоротний: експерт розтлумачив тонкощі отримання автокефалії

Зазначимо, що раніше народний депутат Ігор Мосійчук написав у Facebook, що “Томос вже є”, а також запевнив, що інформація перевірена.

Як повідомляв УННпитання Томосу щодо автокефалії УПЦ у перший день не розглянуть.

Нагадаємо, у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату.

Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій може приїхати до України.

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