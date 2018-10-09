Питання Томосу щодо автокефалії УПЦ у перший день не розглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Стамбулі відбувається засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть розглянути питання надання Томосу щодо автокефалії Української православної церкви, з посиланням на BBC News Україна передає УНН.
Зокрема, за інформацією видання, питання Томос щодо автокефалії Української православної церкви у перший день не розглянуть.
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При цьому співрозмовник видання не підтвердив, але й не спростував, чи взагалі розглянуть надання Томосу під час Синоду 10-11 жовтня.
Нагадаємо, у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату.
Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій може приїхати до України.