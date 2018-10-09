Вопрос Томоса относительно автокефалии УПЦ в первый день не рассмотрят
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Стамбуле проходит заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут рассмотреть вопрос предоставления Томоса по автокефалии Украинской православной церкви, со ссылкой на BBC News Украина передает УНН.
В частности, по информации издания, вопрос Томос относительно автокефалии Украинской православной церкви в первый день не рассмотрят.
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При этом собеседник издания не подтвердил, но и не опроверг, рассмотрят ли вообще предоставления Томоса во время Синода 10-11 октября.
Напомним, в Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата.
Как сообщал УНН, Вселенский патриарх Варфоломей может приехать в Украину.