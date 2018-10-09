В УПЦ КП сообщили, когда Синод обсудит вопрос Томоса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Завтра экзархи Вселенского Патриарха будут отчитываться в Стамбуле на заседании Синода Константинопольского патриархата, только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса для Украинской православной церкви. Об этом заявил в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, передает УНН.
"Только сегодня (09.10) экзархи Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул. Завтра (10.10) будут отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса", - написал Заря.
Он также отметил, что "сообщения, что "Томос уже есть" - не соответствуют действительности, а информационно - вредные, потому что после волны "перемоги" пойдет волна "зрады", когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил".
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Отметим, что ранее народный депутат Игорь Мосийчук написал в Facebook, что "Томос уже есть", а также заверил, что информация проверенная.
Как сообщал УНН, вопрос Томос по автокефалии УПЦ в первый день не рассмотрят.
Напомним, в Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата.
Как сообщал УНН, Вселенский патриарх Варфоломей может приехать в Украину.