В УПЦ КП сообщили о двух важных для Украины решениях Синода
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. На Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники, передает УНН.
"Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата.
1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (по поводу снятия анафемы - ред.)
2. О признании незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году", - написал Е.Зоря.
По его словам, сейчас ожидается официальное объявление от Священного Синода.
Напомним, 10 октября на заседании синода Константинопольского патриархата начали рассматривать вопрос предоставления автокефалии украинской церкви.
Как сообщал УНН, 10 октября на синод Вселенского патриархата прибыли назначенные в Украину экзархи.
9 октября в Стамбуле началось заседание синода Константинопольского патриархата.
Отметим, по так называемой дорожной карте, до получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрании предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП будут выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.