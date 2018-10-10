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У Стамбулі обговорюють надання автокефалії українській церкві

У Стамбулі обговорюють надання автокефалії українській церкві

Київ • УНН

 • 10481 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні, у середу 10 жовтня, на засіданні Синоду Константинопольського патріархату розглядають питання надання автокефалії української церкви. Про це повідомляє турецьке видання Анадолу, передає УНН.

У Стамбулі сьогодні другий день засідання Синоду Константинопольського патріархату. За словами митрополита Австрії, учасники засідання обговорюють питання автокефалії української церкви.

“Коли прийде час, ми оголосимо про рішення. Константинопольський патріархат має ексклюзивне право надання автокефалії. Ми не хочемо, щоб виникла проблема між Росією і Україною. Ми виступаємо за мир”, — зазначив митрополит.

Як повідомляв УНН, у середу 10 жовтня на Синод Вселенського патріархату прибули призначені в Україну екзархи.

Нагадаємо, 9 жовтня у Стамбулі розпочалося засідання синоду Константинопольського патріархату.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою, до отримання автокефалії Православною церквою в Україні після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім - отримання Томоса як документа.

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