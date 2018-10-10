В Стамбуле обсуждают предоставление автокефалии украинской церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня, в среду 10 октября, на заседании Синода Константинопольского патриархата рассматривают вопрос предоставления автокефалии украинской церкви. Об этом сообщает турецкое издание Анадолу, передает УНН.
В Стамбуле сегодня второй день заседания Синода Константинопольского патриархата. По словам митрополита Австрии, участники заседания обсуждают вопрос автокефалии украинской церкви.
"Когда придет время, мы объявим о решении. Константинопольский патриархат имеет эксклюзивное право предоставления автокефалии. Мы не хотим, чтобы возникла проблема между Россией и Украиной. Мы выступаем за мир", - отметил митрополит.
Как сообщал УНН, в среду 10 октября на Синод Вселенского патриархата прибыли назначенные в Украине экзархи.
Напомним, 9 октября в Стамбуле началось заседание синода Константинопольского патриархата.
Отметим, по так называемой дорожной карте, до получения автокефалии Православной церковью в Украине после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрание предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП будут выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем - получение Томоса как документа.