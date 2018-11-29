Константинополь принял решение относительно Томоса для Украины
Киев • УНН
СТАМБУЛ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Священный Синод Вселенского патриархата подготовил устав Православной церкви в Украине в контексте ранее принятого решения о предоставлении автокефалии Украинской церкви, и в ожидании выдачи Томоса. Об этом говорится в коммюнике Вселенского патриархата, текст которого есть у УНН.
"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный синод подготовил устав Украинской церкви", - говорится в документе.
Напомним, 27 ноября в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором должны объявить дату проведения собора поместной церкви Украины и могут утвердить Томос о предоставлении ей автокефалии.
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, согласно так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.