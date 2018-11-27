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У Стамбулі відкрився вирішальний для України Синод

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Стамбулі розпочалося засідання Синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення собору помісної церкви України та можуть затвердити томос про надання їй автокефалії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна. 

У Стамбулі розпочалося засідання синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення собору помісної церкви України та можуть затвердити томос про надання їй автокефалії.

Засідання Синоду - зібрання найвищих ієрархів - триватиме 27-29 листопада, у резиденції Вселенського патріарха.

Перед засіданням синоду ВВС запитала екзарха Константинополя в Україні архієпископа Даниіла, чи варто чекати на Томос, як передбачав президент Порошенко.

"Я не можу коментувати рішення Синоду. Звичайно, всі рішення будуть обговорюватись", - заявив він ВВС.

Архієпископ Даниїл також сказав, що українське питання обговорюватимуть всі три дні, проте на певні рішення варто чекати ближче до четверга.

Один зі співрозмовників ВВС у владній команді розтлумачив таку позицію: нібито на Синоді дійсно очікується затвердження Томосу. Це мають зробити у такій формі, щоб одразу після собору й обрання предстоятеля документ вручили йому під час співслужіння з патріархом у Константинополі. Тобто, жодних додаткових дій чи нових засідань Синоду для цього не потрібно.

А це вкрай важливо, бо цього року засідань Синоду вже не буде.

Раніше в Україні озвучували інший сценарій - спочатку собор, а потім Синод затверджує Томос. Але підхід нібито змінився.

Натомість близький до Константинополя співрозмовник ВВС вказує, що затвердження Томосу на Синоді 27-29 листопада не обов'язкове.

Там дійсно планують обговорити текст Томосу, проте наразі говорять про кілька варіантів, чим це може завершитись.

3 листопада Петро Порошенко та патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом,

Перший - про який кажуть у Києві - Синод затвердить текст Томосу і про це буде оголошено. У рішенні можуть прописати процедуру таким чином, щоб документ можна було вручити новообраному предстоятелю помісної церкви без додаткових рішень.

Проте не можна виключати й варіант, що текст томосу остаточно не схвалять, і це станеться вже після собору у Києві на наступному засіданні Синоду у січні.

Співрозмовник вказує, що надання Томосу - справа вже вирішена, але поспішати із затвердженням не будуть, щоб отримати досконалий документ, який у всіх деталях регулюватиме життя нової церкви.

Як повідомляв УНН, головний секретаріат Синоду Вселенського патріархату раніше повідомив, що Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року.

Нагадаємо, минулого тижня колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об’єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.

Пізніше речник Київської патріархії Євстратій Зоря спростував інформацію про визначену дату Об'єднавчого собору.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.

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