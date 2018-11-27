В Стамбуле открылся решающий для Украины Синод

В Стамбуле началось заседание синода Вселенского патриархата, на котором должны объявить дату проведения собора поместной церкви Украины и могут утвердить томос о предоставлении ей автокефалии.

Заседание Синода - собрание высших иерархов - продлится 27-29 ноября, в резиденции Вселенского патриарха.

Перед заседанием Синода ВВС спросила экзарха Константинополя в Украине архиепископа Даниила, стоит ждать Томос, как предсказывал президент Порошенко.



"Я не могу комментировать решение Синода. Конечно, все решения будут обсуждаться", - заявил он ВВС.

Архиепископ Даниил также сказал, что украинский вопрос будут обсуждать все три дня, однако на определенные решения стоит ожидать ближе к четвергу.



Один из собеседников ВВС в собственной команде объяснил такую ​​позицию: якобы на Синоде действительно ожидается утверждение томоса. Это должны сделать в такой форме, чтобы сразу после собора и избрание предстоятеля документ вручили ему во время совместного служения с патриархом в Константинополе. То есть, никаких дополнительных действий или новых заседаний Синода для этого не требуется.

А это крайне важно, потому что в этом году заседаний синода уже не будет.

Ранее в Украине озвучивали другой сценарий - сначала собор, а затем Синод утверждает Томос. Но подход якобы изменился.

Зато близкий к Константинополю собеседник ВВС указывает, что утверждение Томоса на Синоде 27-29 ноября не обязательно.

Там действительно планируют обсудить текст Томоса, однако пока говорят о нескольких вариантах, чем это может закончиться.

3 ноября Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом,



Первый - о котором говорят в Киеве - Синод утвердит текст Томоса и об этом будет объявлено. В решении могут прописать процедуру таким образом, чтобы документ можно было вручить новоизбранному предстоятелю поместной церкви без дополнительных решений.

Однако нельзя исключать и вариант, что текст Томоса окончательно не одобрят, и это произойдет уже после собора в Киеве на следующем заседании синода в январе.

Собеседник указывает, что предоставление Томоса - дело уже решенное, но спешить с утверждением не будут, чтобы получить совершенный документ, который во всех деталях регулировать жизнь новой церкви.

Как сообщал УНН, главный секретариат Синода Вселенского патриархата ранее сообщил, что Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.

На прошлой неделе бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.

Позже пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря опроверг информацию про определенную дату Объединительного собора.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной картой к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.