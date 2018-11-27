В Стамбуле открылся решающий для Украины Синод

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103447 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109008 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145403 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141259 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134816 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127531 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168616 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118028 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145395 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ показали ликвидацию российских спецназовцев на газопроводе возле Суджи

ВСУ показали ликвидацию российских спецназовцев на газопроводе возле Суджи

8 марта, 20:11 • 34383 просмотра
Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

8 марта, 20:56 • 27770 просмотра
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 43044 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 49097 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 98013 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 133095 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 168616 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 178493 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 189440 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 246972 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 145403 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 102872 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107239 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 109815 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109256 просмотра
Актуальное
В Стамбуле открылся решающий для Украины Синод

В Стамбуле открылся решающий для Украины Синод

Киев  •  УНН

 • 20246 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором должны объявить дату проведения собора поместной церкви Украины и могут утвердить Томос о предоставлении ей автокефалии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.

В Стамбуле началось заседание синода Вселенского патриархата, на котором должны объявить дату проведения собора поместной церкви Украины и могут утвердить томос о предоставлении ей автокефалии.

Заседание Синода - собрание высших иерархов - продлится 27-29 ноября, в резиденции Вселенского патриарха.

Перед заседанием Синода ВВС спросила экзарха Константинополя в Украине архиепископа Даниила, стоит ждать Томос, как предсказывал президент Порошенко.

"Я не могу комментировать решение Синода. Конечно, все решения будут обсуждаться", - заявил он ВВС.

Архиепископ Даниил также сказал, что украинский вопрос будут обсуждать все три дня, однако на определенные решения стоит ожидать ближе к четвергу.

Один из собеседников ВВС в собственной команде объяснил такую ​​позицию: якобы на Синоде действительно ожидается утверждение томоса. Это должны сделать в такой форме, чтобы сразу после собора и избрание предстоятеля документ вручили ему во время совместного служения с патриархом в Константинополе. То есть, никаких дополнительных действий или новых заседаний Синода для этого не требуется.

А это крайне важно, потому что в этом году заседаний синода уже не будет.

Ранее в Украине озвучивали другой сценарий - сначала собор, а затем Синод утверждает Томос. Но подход якобы изменился.

Зато близкий к Константинополю собеседник ВВС указывает, что утверждение Томоса на Синоде 27-29 ноября не обязательно.

Там действительно планируют обсудить текст Томоса, однако пока говорят о нескольких вариантах, чем это может закончиться.

3 ноября Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом,

Первый - о котором говорят в Киеве - Синод утвердит текст Томоса и об этом будет объявлено. В решении могут прописать процедуру таким образом, чтобы документ можно было вручить новоизбранному предстоятелю поместной церкви без дополнительных решений.

Однако нельзя исключать и вариант, что текст Томоса окончательно не одобрят, и это произойдет уже после собора в Киеве на следующем заседании синода в январе.

Собеседник указывает, что предоставление Томоса - дело уже решенное, но спешить с утверждением не будут, чтобы получить совершенный документ, который во всех деталях регулировать жизнь новой церкви.

Как сообщал УНН, главный секретариат Синода Вселенского патриархата ранее сообщил, что Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.

На прошлой неделе бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.

Позже пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря опроверг информацию про определенную дату Объединительного собора.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной картой к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы