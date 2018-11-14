Об'єднавчий собор церков має відбутися 22 листопада - протоієрей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Об'єднавчий церковний собор в Україні, на якому буде вирішуватись питання створення Української автокефальної церкви, має відбутися 22 листопада. Таку думку висловив протоієрей, колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
"Обіцяють 22 листопада об’єднавчий собор. Згідно церковних правил і традицій, будь-яке рішення священноначалля має бути рецепійоване, прийняте або не прийняте у тому числі духовенством і вірними", - зазначив протоієрей.
За його словами, зокрема, до цього періоду Московський патріархат визначився "і в цілому, і в Україні". На його думку, слід почекати цієї дати.
При цьому він уточнив, що Московський патріархат нагадує церкву СРСР. З огляду на його дії і заяви "можливий розвиток подій з Московським патріархатом в Україні щось на кшталт КПРС зразка 1990-1991 років", коли враз Компартію залишили всі її члени.
"Ми в перехідному періоді. Всі помісні церкви будуть намагатися зробити все, щоб цей конфлікт не виріс на загальносвітовий рівень, тому підтримуватимуть стосунки і з Москвою, і з Константинополем, і в цьому процесі, скоріше, намагатимуться вирішувати власні питання, ніж блокувати чи допомагати комусь з учасників процесу", - додав Коваленко.
Нагадаємо, в Адміністрації Президента України вважають, що терміни скликання Об’єднавчого собору трьох церков залежить від того, наскільки швидко українські єпископи дійдуть згоди щодо того, як він буде проводитись.
Українська православна церква Московського патріархату вважає неможливою свою участь в об’єднавчому соборі.
На думку експертів, Українську помісну автокефальну церкву може очолити представник Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) – митрополит Винницький і Барський Симеон (Шостацький).