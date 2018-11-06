УПЦ МП заявила, що вважає неможливою участь в об'єднавчому соборі

Представник Московського патріархату наголосив, що не бачить можливості брати участь в створенні єдиної української церкви.

“Близький соратник Онуфрія підкреслює, що вважає неможливим свою участь, а також участь всіх членів Української Церкви (Московського патріархату, єдиною канонічою в Україні на думку РПЦ) в Об’єднавчому Синоді українських єпископів”, — пише видання.

Климент також вважає сюрреалізмом рішення Константинополя про скасування документу, яким запроваджувався Московський патріархат на території України, а саме рішення від 1686 року.

В кінці 17 століття на землях, які входять зараз до складу України, склалася досить складна ситуація, оскільки у Константинопольського патріарха Діонісія не було фізичної можливості висвячувати київських митрополитів, які перебували в його юрисдикції. Москва в результаті складних переговорів і багатих підношень домоглася, що патріарх Діонісій передав право рукоположення київських митрополитів патріарху Московському.

При цьому патріарх Діонісій поставив кілька умов. Цей митрополит повинен бути обраний на Соборі за участю духовенства і мирян в самому Києві, першим під час богослужінь Київський митрополит повинен поминати Константинопольського патріарха, а другим Московського, і патріарху Московському передається право церковного суду над Київським митрополитом. У цьому був укладений весь той обсяг прав, який перейшов у 1686 році від Константинополя до Москви.

Нагадуємо, Константинопольський патріарх Варфоломій висловив думку, що Україна має право на автокефалію своєї церкви, а також закликав Російську православну церкву (РПЦ) визнати право українців на це. Про це Варфоломій заявив у неділю.