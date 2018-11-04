Константинопольський патріарх Варфоломій: Україна має право на автокефалію, РПЦ повинна це визнати
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Константинопольський патріарх Варфоломій висловив думку, що Україна має право на автокефалію своєї церкви, а також закликав Російську православну церкву (РПЦ) визнати право українців на це. Про це Варфоломій заявив у неділю на зустрічі з митрополитом Неакрінійським і Каламарійським Іустином, який підтримав дії патріарха, повідомляє газета “Прото тема”, передає УНН.
Неакрінійська і Каламарійська митрополія — єпархія Елладської православної церкви, підпорядкована також Константинопольській православній церкві з центром в Каламар’ї, передмісті Салонік
“Проблема України стала причиною, що ми зіткнулися з братською Церквою Росії, — сказав патріарх Варфоломій. — Їй важко зрозуміти, що як Вселенський Патріархат звільнив так багато народів на Балканах, послабивши тим самим себе, але визнав їх право на внутрішнє самоврядування, незалежність церковну, автокефалію і видав відповідні патріарші і синодальні томоси про створення помісних автокефальних церков, так і Москві варто було б визнати, що український народ, який вона способом не православним отримала на кілька століть в свою юрисдикцію, або точніше в управління, що цей майже п’ятдесятимільйонний народ має право на церковну незалежність, на автокефалію”.
Варфоломій також стверджував, що “церква-мати з любов’ю бажала зцілити розкол, який був створений там (в Україні), але не з її вини, а з вини інших, і відновити наших українських православних братів в канонічності і євхаристійному спілкуванні з усіма святими православними церквами”.
Як раніше інформував УНН, синод Болгарської церкви обговорить питання про скликання Всеправославного собору з питання автокефалії УПЦ