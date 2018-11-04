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Синод Болгарської церкви обговорить питання про скликання Всеправославного собору з питання автокефалії УПЦ

Синод Болгарської церкви обговорить питання про скликання Всеправославного собору з питання автокефалії УПЦ

Київ • УНН

 • 10787 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Синод Болгарської православної церкви (БПЦ) на позачерговому засіданні 5 листопада обговорить питання про скликання Всеправославного собору в зв’язку з ініціативою Вселенської патріархії щодо української церкви про надання їй автокефалії, про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію російського агентства ТАРС.

“На майбутньому засіданні митрополити вирішать — чи підтримати пропозиції патріарха Кирила про скликання Всеправославного собору для вирішення виниклих в православній церкві протиріч, або оприлюднять свою позицію, попередньо розглянувши церковні документи більш ніж трьохсотрічної давності”, — повідомив ТАРС офіційний представник БПЦ протоієрей Микола Георгієв.

Раніше на засіданні синоду БПЦ, яке проходило на початку жовтня, болгарські ієрархи прийняли рішення передати питання про дії Константинопольського патріарха Варфоломія з початку процесу надання автокефалії української церкви на розгляд спеціальної комісії, при цьому відхиливши пропозицію митрополита Ловчанського Гавриїла “про скликання Всеправославного собору, який повинен був би вирішувати це питання”.

Коментуючи ситуацію, ситуацію, що склалася в православ’ї, митрополит Гавриїл в бесіді з кореспондентом ТАРС зазначив, що Константинопольська патріархія прийняла “неканонічне рішення”, особливо щодо “розкольників” — глав раніше невизнаних церков в Україні Філарета і Макарія.

“Знімати покарання з розкольників може тільки та церква, яка його наклала, тобто Російська православна церква. А зараз може вийти прецедент і усі розкольники світу без винятку зможуть отримати прощення... Церковне покарання накладається для того, щоб людина покаялася і виправилася, а якщо для його скасування нічого цього не потрібно, то від покарання немає ніякої користі”, — зазначив митрополит Гавриїл.

Він підтвердив свою думку про те, що для вирішення проблем в православ’ї необхідно зібрати Всеправославний собор. “Вважаю, що необхідно зібрати Всеправославний собор, щоб вирішити проблеми, що виникли, а то справи підуть дуже погано і в церкві відбудеться розкол. Спаси нас Господь від цього”, — сказав митрополит, підкресливши, що сам особисто “визнає в Україні тільки одну церкву — ту, яку очолює митрополит Онуфрій”.

Нагадуємо, УПЦ МП вважає, що “Філарет і Макарій не зможуть брати участь у виборах голови автокефальної церкви”.

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