Синод Болгарской церкви обсудит вопрос о созыве Всеправославного собора по вопросу автокефалии УПЦ

“На предстоящем заседании митрополиты решат — поддержать ли предложении патриарха Кирилла о созыве Всеправославного собора для решения возникших в православной церкви противоречий, или обнародуют свою позицию, предварительно рассмотрев церковные документы более чем трехсотлетней давности”, — сообщил ТАСС официальный представитель БПЦ протоиерей Николай Георгиев.

Ранее на заседании синода БПЦ, которое проходило в начале октября, болгарские иерархи приняли решение передать вопрос о действиях Константинопольского патриарха Варфоломея по началу процесса предоставления автокефалии украинской церкви на рассмотрение специальной комиссии, при этом отклонив предложение митрополита Ловчанского Гавриила “о созыве Всеправославного собора, который должен был бы решать этот вопрос”.

Комментируя сложившуюся в православии ситуацию, митрополит Гавриил в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что Константинопольская патриархия приняла “неканоническое решение”, особенно в отношении “раскольников” — глав ранее непризнанных церквей в Украине Филарета и Макария.

“Снимать наказание с раскольников может только та церковь, которая его наложила, то есть Русская православная церковь. А сейчас может получиться прецедент и все раскольники мира без исключения смогут получить прощение... Церковное наказание накладывается для того, чтобы человек покаялся и исправился, а если для его отмены ничего этого не требуется, то от наказания нет никакой пользы”, — отметил митрополит Гавриил.

Он подтвердил свое мнение о том, что для решения проблем в православии необходимо собрать Всеправославный собор. “Считаю, что необходимо собрать Всеправославный собор, чтобы решить возникшие проблемы, а то дела пойдут очень плохо и в церкви произойдет раскол. Спаси нас Господь от этого”, — сказал митрополит, подчеркнув, что сам лично “признает в Украине только одну церковь — ту, которую возглавляет митрополит Онуфрий”.

Напоминаем, УПЦ МП считает, что “Филарет и Макарий не смогут участвовать в выборах главы автокефальной церкви”.