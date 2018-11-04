Синод Болгарской церкви обсудит вопрос о созыве Всеправославного собора по вопросу автокефалии УПЦ

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 36955 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112243 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120287 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159343 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149790 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139084 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129622 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175861 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118207 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141737 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 57407 просмотра
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 34103 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 42459 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 26077 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 29254 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 140284 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 175861 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 184362 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 195071 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 252392 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 159343 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105632 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110011 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112040 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111384 просмотра
Актуальное
Синод Болгарской церкви обсудит вопрос о созыве Всеправославного собора по вопросу автокефалии УПЦ

Синод Болгарской церкви обсудит вопрос о созыве Всеправославного собора по вопросу автокефалии УПЦ

Киев  •  УНН

 • 10787 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Синод Болгарской православной церкви (БПЦ) на внеочередном заседании 5 ноября обсудит вопрос о созыве Всеправославного собора в связи с инициативой Вселенской патриархии по украинской церкви о предоставлении ей автокефалии, об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию российского агентства ТАСС.

“На предстоящем заседании митрополиты решат — поддержать ли предложении патриарха Кирилла о созыве Всеправославного собора для решения возникших в православной церкви противоречий, или обнародуют свою позицию, предварительно рассмотрев церковные документы более чем трехсотлетней давности”, — сообщил ТАСС официальный представитель БПЦ протоиерей Николай Георгиев.

Ранее на заседании синода БПЦ, которое проходило в начале октября, болгарские иерархи приняли решение передать вопрос о действиях Константинопольского патриарха Варфоломея по началу процесса предоставления автокефалии украинской церкви на рассмотрение специальной комиссии, при этом отклонив предложение митрополита Ловчанского Гавриила “о созыве Всеправославного собора, который должен был бы решать этот вопрос”.

Комментируя сложившуюся в православии ситуацию, митрополит Гавриил в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что Константинопольская патриархия приняла “неканоническое решение”, особенно в отношении “раскольников” — глав ранее непризнанных церквей в Украине Филарета и Макария.

“Снимать наказание с раскольников может только та церковь, которая его наложила, то есть Русская православная церковь. А сейчас может получиться прецедент и все раскольники мира без исключения смогут получить прощение... Церковное наказание накладывается для того, чтобы человек покаялся и исправился, а если для его отмены ничего этого не требуется, то от наказания нет никакой пользы”, — отметил митрополит Гавриил.

Он подтвердил свое мнение о том, что для решения проблем в православии необходимо собрать Всеправославный собор. “Считаю, что необходимо собрать Всеправославный собор, чтобы решить возникшие проблемы, а то дела пойдут очень плохо и в церкви произойдет раскол. Спаси нас Господь от этого”, — сказал митрополит, подчеркнув, что сам лично “признает в Украине только одну церковь — ту, которую возглавляет митрополит Онуфрий”.

Напоминаем, УПЦ МП считает, что “Филарет и Макарий не смогут участвовать в выборах главы автокефальной церкви”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы