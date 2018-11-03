УПЦ МП вважає, що "Філарет і Макарій не зможуть брати участь у виборах голови автокефальної церкви"

“Збір нікого об’єднавчого собору, наскільки нам відомо, був однією з умов отримання томосу, тобто без цих зборів не зрозуміло, кому цей документ видавати, навіть після того, як цим структурам (Київського патріархату і УАПЦ) додали якийсь легітимний спосіб”, — сказав він. “Є інформація про лист з Фанара (квартал в Стамбулі, де розташовується резиденція Константинопольського патріарха), спрямованого в Київський патріархат і УАПЦ, згідно з яким у виборах не зможуть взяти участь ні Філарет, ні Макарій”, — додав митрополит.

“Відбудеться чи не відбудеться це зібрання так званих ієрархів, сказати важко, тому що таких спроб вже було кілька в нашій недавній історії. Тут можна згадати слова з байки Крилова: „А ви, друзі, як не сідайте“. Але, можливо, для реалізації вже конкретних вказівок їх змусять зібратися”, — зазначив керуючий справами УПЦ.

Він вважає, що ієрархи “канонічної Української православної церкви” (позиція МП) в більшості своїй відмовляться від участі в подібному “об’єднавчому соборі”. “Часто фігурує список з десяти імен ієрархів УПЦ, але це фейк”, — підкреслив митрополит. За його словами, якщо ж хтось все-таки братиме участь у подібних зборах, то за церковними правилами вони можуть бути заборонені в служінні.

Раніше в суботу, 3 листопада, в Стамбулі Константинопольський патріарх і Президент України підписали угоду про співпрацю. За словами Президента, завершується процес створення автокефальної церкви, створені всі умови для підготовки до собору, щоб томос було надано відповідно до канонів.