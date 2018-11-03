УПЦ МП вважає, що "Філарет і Макарій не зможуть брати участь у виборах голови автокефальної церкви"

ukru
Ексклюзив
15:27 • 18345 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 55607 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 113646 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 100891 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 92278 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 108949 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 125063 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74100 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82230 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 161258 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
87 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 60793 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 110714 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 86207 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 67078 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 65149 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 113644 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 125062 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 161257 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 506598 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 586347 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 951 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 3831 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 18058 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 52300 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56375 перегляди
Актуальне
УПЦ МП вважає, що "Філарет і Макарій не зможуть брати участь у виборах голови автокефальної церкви"

УПЦ МП вважає, що "Філарет і Макарій не зможуть брати участь у виборах голови автокефальної церкви"

Київ • УНН

 • 21272 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Глави УПЦ Київського патріархату Філарет (Денисенко) і Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарій (Малетич) “не зможуть” брати участь у виборах на вищу посаду “в створюваній зусиллями Константинопольського патріархату” нової української церкви. Таку думку в суботу озвучив керуючий справами Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС, яке наводить його слова, сказані одному з українських телеканалів.

“Збір нікого об’єднавчого собору, наскільки нам відомо, був однією з умов отримання томосу, тобто без цих зборів не зрозуміло, кому цей документ видавати, навіть після того, як цим структурам (Київського патріархату і УАПЦ) додали якийсь легітимний спосіб”, — сказав він. “Є інформація про лист з Фанара (квартал в Стамбулі, де розташовується резиденція Константинопольського патріарха), спрямованого в Київський патріархат і УАПЦ, згідно з яким у виборах не зможуть взяти участь ні Філарет, ні Макарій”, — додав митрополит.

“Відбудеться чи не відбудеться це зібрання так званих ієрархів, сказати важко, тому що таких спроб вже було кілька в нашій недавній історії. Тут можна згадати слова з байки Крилова: „А ви, друзі, як не сідайте“. Але, можливо, для реалізації вже конкретних вказівок їх змусять зібратися”, — зазначив керуючий справами УПЦ.

Він вважає, що ієрархи “канонічної Української православної церкви” (позиція МП) в більшості своїй відмовляться від участі в подібному “об’єднавчому соборі”. “Часто фігурує список з десяти імен ієрархів УПЦ, але це фейк”, — підкреслив митрополит. За його словами, якщо ж хтось все-таки братиме участь у подібних зборах, то за церковними правилами вони можуть бути заборонені в служінні.

Раніше в суботу, 3 листопада, в Стамбулі Константинопольський патріарх і Президент України підписали угоду про співпрацю. За словами Президента, завершується процес створення автокефальної церкви, створені всі умови для підготовки до собору, щоб томос було надано відповідно до канонів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.90
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,340.90
S&P 500
$5,761.66
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,047.40
Ethereum
$2,089.83