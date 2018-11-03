УПЦ МП считает, что "Филарет и Макарий не смогут участвовать в выборах главы автокефальной церкви"

“Сбор некого объединительного собора, насколько нам известно, было одним из условий получения томоса, то есть без этого собрания не понятно, кому этот документ выдавать, даже после того, как этим структурам (Киевскому патриархату и УАПЦ) придали некий легитимный образ”, — сказал он. “Есть информация о письме с Фанара (квартал в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха), направленного в Киевский патриархат и УАПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие ни Филарет, ни Макарий”, — добавил митрополит.

“Произойдет или не произойдет это собрание так называемых иерархов, сказать трудно, потому что таких попыток уже было несколько в нашей недавней истории. Тут можно вспомнить слова из басни Крылова: „А вы, друзья, как ни садитесь“. Но, возможно, для реализации уже конкретных указаний их заставят собраться”, — отметил управляющий делами УПЦ.

Он считает, что иерархи “канонической Украинской православной церкви” (позиция МП) в большинстве своем откажутся от участия в подобном “объединительном соборе”. “Часто фигурирует список из десяти имен иерархов УПЦ, но это фейк”, — подчеркнул митрополит. По его словам, если же кто-то все-таки будет участвовать в подобных собраниях, то по церковным правилам они могут быть запрещены в служении.

Ранее в субботу, 3 ноября, в Стамбуле Константинопольский патриарх и Президент Украины подписали соглашение о сотрудничестве. По словам Президента, завершается процесс создания автокефальной церкви, созданы все условия для подготовки к собору, чтобы томос был предоставлен в соответствии с канонами.