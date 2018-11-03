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Порошенко і Варфоломій підписали угоду щодо створення незалежної української церкви

Порошенко і Варфоломій підписали угоду щодо створення незалежної української церкви

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписали угоду про співпрацію і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні історичний день, започаткований з перших днів незалежності України, коли українці прагнули і молилися про незалежну, єдину, автокефальну помісну українську церкву”, — сказав П.Порошенко.

Він розповів, що українська сторона звернулась про надання автокефалії УПЦ одразу після Великодня у квітні.

“Угода, яку ми сьогодні підписали, завершила цей процес, вона надасть всі умови, щоб процес надання Томосу був проведений у чітку відповідність до канонів православної церкви”, — заявив Президент.

П.Порошенко закликав українців тепер молитися за мир, єдність української церкви, “щоб Господь не допустив провокацій і крові”.

Як повідомляв УНН, Порошенко зустрівся з Вселенським патріархом у Стамбулі.

Зазначимо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату та відправила його на підпис Порошенку. Закон досі не був підписаний.

Так, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Нагадаємо, 3 листопада П.Порошенко розпочав свій візит до Туреччини. Зокрема, у Стамбульського університету українському президенту присвоїли звання почесного доктора політичних наук.

Президент України Петро Порошенко 3-4 листопада перебуватиме з офіційним візитом у Туреччині, де візьме участь у засіданні Стратегічної ради високого рівня та проведе перемовини з Президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Українські Національні Новини

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