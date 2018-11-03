Порошенко розпочав візит до Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав свій візит до Туреччини з відкриття меморіальної дошки на будівлі колишньої дипломатичної місії УНР в 1919-1922 роках та відвідання Стамбульського університету, де йому присвоїли звання почесного доктора політичних наук, передає кореспондент УНН.
“Для мене величезна честь отримати звання доктора цього поважного навчального закладу”, — сказав П.Порошенко.
Він подякував Туреччині за тверду позицію щодо незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також невизнання незаконної анексії Криму та підтримку кримськотатарського народу.
Під час виступу Президент також подякував Стамбульському університету за домовленості, зокрема, щодо обміну студентами з Україною.
“Ще хотів би подякувати Стамбульському університету за відкриття кафедри української мови і надання можливості студентам вивчати українську мову. Кількість цих студентів постійно зростає”, — додав він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 3-4 листопада перебуватиме з офіційним візитом у Туреччині, де візьме участь у засіданні Стратегічної ради високого рівня та проведе перемовини з Президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.