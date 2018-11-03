Сьогодні Президент розпочинає офіційний візит до Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко 3-4 листопада здійснить офіційний візит до Туреччини, де візьме участь у засіданні Стратегічної ради високого рівня та проведе перемовини з Президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“3-4 листопада відбудеться офіційний візит Президента України Петра Порошенка до Турецької Республіки”, — вказано у повідомленні.
У прес-службі зазначили, що 3 листопада у Стамбулі під головуванням президентів відбудеться 7-ме засідання Стратегічної ради високого рівня. Порядком денним заходу передбачено обговорення ключових питань двостороннього політичного діалогу, сучасного стану та перспектив розвитку українсько-турецького співробітництва у торговельно-економічній, науково-технічній, оборонно-промисловій, енергетичній, транспортній, культурно-гуманітарній, освітній та туристичній сферах.
Також Петро Порошенко проведе окремі переговори з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Як повідомляв УНН, міністр енергетики США відвідає Україну та Польщу на наступному тижні.