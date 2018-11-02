Reuters: міністр енергетики США відвідає Україну та Польщу на наступному тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр енергетики США Рік Перрі відвідає Україну та Польщу на наступному тижні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
За даними агентства, міністр під час своєї поїздки зустрінеться з посадовими особами, які займаються питаннями експорту вугілля та скрапленого природного газу, ядерної енергетики та кібербезпеки. Агентство додає, що Перрі також відвідає Угорщину та Чехію.
Як раніге інформував УНН, Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у четвер перебувала з візитом в Україні на запрошення Глави української держави. Очільниця кабінету міністрів ФРН зустрілася в Києві з президентом України Петром Порошенко. Сторони обговорили виконання мінських угод із врегулювання на сході України, так звані “вибори” на окупованому Донбасі та двосторонні відносини.