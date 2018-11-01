Меркель: прогрес у Мінську надто повільний

"Мінськими домовленостями розроблений план. Він хоч і складний, але я поки що кращого не бачу. Метою є щоби Україна отримала доступ до всієї території аж до кордону з Росією", - сказала німецький канцлер.

Вона зазначила, що йде робота у межах мінських домовленостей, але "прогрес надто повільний".

"Нам не потрібно послаблювати зусилля. І треба докладати зусилля до того часу, доки не будуть виконані (умови мінських угод – ред.)", - підкреслила Меркель.



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Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що потрібно продовжити перемовини "нормандському форматі" для врегулювання ситуації в Україні.

"Санкції безперечно не можуть самі вирішити ситуацію. Потрібно діяти політично. З ЄС треба дати чітко зрозуміти, що тема не забута. Тому ми працюємо в рамках "нормандського формату", де Німеччина і Франція зустрічаються на різних рівнях з представниками України та Росії. Я думаю, що досить важливо, щоб ми продовжили переговори саме в цьому форматі, і могли показати, що Росія має велику відповідальність у цьому форматі", - наголосила Меркель.



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Німецький канцлер також наголосила, що Україна зі свого боку має все робити для виконання своїх зобов’язань з мінського процесу.



Як повідомляв УНН, Росія робить недостатньо кроків в контексті імплементації мінських домовленостей. Про це сказала заступниця Державного cекретаря США – керівниця Бюро держдепартаменту з питань протидії міжнародному наркотрафіку та розвитку правоохоронної системи Кірстен Медісон під час брифінгу у Києві.