Меркель: прогресс в Минске слишком медленный

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока не видит альтернативы для минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине, хотя и отметила, что прогресс слишком медленный. Об этом она сегодня сказала во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, передает УНН.