Меркель: прогресс в Минске слишком медленный
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока не видит альтернативы для минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине, хотя и отметила, что прогресс слишком медленный. Об этом она сегодня сказала во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, передает УНН.
"Минскими договоренностями разработан план. Он хоть и сложный, но я пока лучше не вижу. Целью является чтобы Украина получила доступ ко всей территории до границы с Россией", - сказала немецкий канцлер.
Она отметила, что идет работа в рамках минских договоренностей, но "прогресс слишком медленный".
"Нам не нужно ослаблять усилия. И надо прилагать усилия к тому времени, пока не будут выполнены (условия минских соглашений - ред.)", - подчеркнула Меркель.
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Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что нужно продолжить переговоры "нормандском формате" для урегулирования ситуации в Украине.
"Санкции определенно не могут сами решить ситуацию. Нужно действовать политически. С ЕС нужно дать понять, что тема не забыта. Поэтому мы работаем в рамках "нормандского формата", где Германия и Франция встречаются на разных уровнях с представителями Украины и России. Я думаю, что достаточно важно, чтобы мы продолжили переговоры именно в этом формате, и могли показать, что Россия имеет большую ответственность в этом формате", - подчеркнула Меркель.
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Немецкий канцлер также отметила, что Украина со своей стороны должна все делать для выполнения своих обязательств по минскому процессу.
Как сообщал УНН, Россия делает недостаточно шагов в контексте имплементации минских договоренностей. Об этом сказала заместитель Государственного Секретаря США - руководитель Бюро госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон во время брифинга в Киеве.