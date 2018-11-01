"Вибори" в ОРДЛО не відповідають змісту мінських угод - Меркель

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Так звані вибори на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, які заплановані на 11 листопада, не відповідають змісту мінських угод. Про це сьогодні заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільного брифінгу з Президентом України Петром Порошенком у Києві, передає УНН.