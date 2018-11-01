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"Вибори" в ОРДЛО не відповідають змісту мінських угод - Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Так звані вибори на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, які заплановані на 11 листопада, не відповідають змісту мінських угод. Про це сьогодні заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільного брифінгу з Президентом України Петром Порошенком у Києві, передає УНН.

“На жаль, в нас немає стабільного перемир’я, гинуть солдати на лінії зіткнення. Нам потрібно посилити зусилля. Що стосується зон розведення, ми сьогодні також про це говорили. Мова йде також про критичні проведення місцевих виборів (в ОРДЛО — ред.). Ці вибори не відповідають змісту мінських домовленостей”, — наголосила Меркель.

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Також канцлер Німеччини наголосила, що йде спільна робота щодо запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

Як повідомляв УНН, Україна та Німеччина узгодили позицію щодо фейкових "виборів" в ОРДЛО: результати так званих "виборів" ніколи не будуть визнані світовою спільнотою.

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