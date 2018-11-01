Україна та Німеччина узгодили позицію щодо фейкових "виборів" в ОРДЛО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Результати так званих "виборів" в окупованих Донецьку і Луганську ніколи не будуть визнані світовою спільнотою. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві, передає УНН.

"Ми скоординували підходи щодо засудження фейкових "виборів" в окупованих Донецьку і Луганську, організованих РФ. Вони є яскравим свідченням неготовності Кремля до мирного врегулювання на Донбасі", - сказав він.

Президент підкреслив, що такі провокативні і відкрито обструктивні дії Москви суперечать мінським домовленостям.

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"Єдиним шляхом врегулювання на Донбасі є проведення чесних, прозорих демократичних виборів відповідно до українського законодавства, як це зазначено в документах мінського процесу, де є вимога, щоб вибори відповідали стандартам ОБСЄ. Це можна здійснити лише після виведення всіх незаконних збройних формувань, військової техніки, виведення і роззброєння бойовиків та найманців…", - сказав Порошенко.

"Нинішні фейкові "вибори", як і попередні, є нікчемними з юридичної точки зору і не матимуть жодних правових наслідків, їхні так звані результати ніколи не будуть визнані світовою спільнотою", - додав він.

Як повідомляв УНН, вісім країн ЄС засуджують проведення на окупованих територіях Донбасу так званих "виборів" та закликають РФ зупинити підготовку до них. Таку заяву від імені Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини перед початком засідання Ради безпеки ООН озвучила постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс.

Пізніше Латвія долучилась до заяви восьми держав ЄС щодо "виборів" в ОРДЛО.

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