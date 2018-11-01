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Украина и Германия согласовали позицию относительно фейковых "выборов" в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 11408 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Результаты так называемых "выборов" в оккупированных Донецке и Луганске никогда не будут признаны мировым сообществом. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, передает УНН.

"Мы скоординировали подходы к осуждению фейковых "выборов" в оккупированных Донецке и Луганске, организованных РФ. Они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию на Донбассе", - сказал он.

Президент подчеркнул, что такие провокационные и открыто обструктивные действия Москвы противоречат минским договоренностям.

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"Единственным путем урегулирования на Донбассе является проведение честных, прозрачных демократических выборов в соответствии с украинским законодательством, как это указано в документах минского процесса, где есть требование, чтобы выборы соответствовали стандартам ОБСЕ. Это можно осуществить только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, вывода и разоружения боевиков и наемников ...", - сказал Порошенко.

"Нынешние фейковые "выборы", как и предыдущие, являются ничтожными с юридической точки зрения и не будут иметь никаких правовых последствий, их так называемые результаты никогда не будут признаны мировым сообществом", - добавил он.

Как сообщал УНН, восемь стран ЕС осуждают проведение на оккупированных территориях Донбасса так называемых "выборов" и призывают РФ остановить подготовку к ним. Такое заявление от имени Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши, Швеции, Италии, Бельгии и Германии перед началом заседания Совета безопасности ООН озвучила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

Позже Латвия присоединилась к заявлению восьми государств ЕС по "выборов" в ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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