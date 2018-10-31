Латвія долучилась до заяви восьми держав ЄС щодо "виборів" в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Латвія підтримує позицію Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Великої Британії, Італії, Бельгії та Німеччини, висловлену напередодні перед засіданням Ради Безпеки ООН, щодо нелегітимних “вибори”, заплановані на 11 листопада на непідконтрольних територіях. Про це заявив постійний представник Латвії в ООН Андрейс Пілдеговіч, передає УНН.
"Латвія рішуче підтримує цю заяву", - написав дипломат у Twitter.
Як повідомляв УНН, напередодні відбулось відкрите засідання Ради Безпеки ООН, присвячене ситуації на окупованих територіях України.
Перед початком засідання Постійний представник Великої Британії в ООН пані Карен Пірс від імені зазначених восьми країн ЄС, заявила, що держави засуджують нелегітимні “вибори”, на непідконтрольних територіях ОРДЛО та закликають сепаратистів відмовитися від планів їх проводити.
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