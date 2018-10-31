Латвия присоединилась к заявлению восьми государств ЕС относительно "выборов" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Латвия поддерживает позицию Франции, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании, Италии, Бельгии и Германии, высказанную накануне перед заседанием Совета Безопасности ООН, относительно нелегитимных "выборы", которые запланированные на 11 ноября на неподконтрольных территориях. Об этом заявил постоянный представитель Латвии в ООН Андрейс Пилдегович, передает УНН.
"Латвия решительно поддерживает это заявление", - написал дипломат в Twitter.
Как сообщал УНН, накануне состоялось открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на оккупированных территориях Украины.
Перед началом заседания Постоянный представитель Великобритании в ООН госпожа Карен Пирс от имени указанных восьми стран ЕС, заявила, что государства осуждают нелегитимные "выборы", на неподконтрольных территориях ОРДЛО и призывают сепаратистов отказаться от планов их проводить.
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