"Выборы" в ОРДЛО не соответствуют содержанию минских соглашений - Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Так называемые выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, которые запланированы на 11 ноября, не соответствуют содержанию минских соглашений. Об этом сегодня заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает УНН.
“К сожалению, у нас нет стабильного перемирия, гибнут солдаты на линии соприкосновения. Нам нужно усилить усилия. Что касается зон разведения, мы сегодня тоже об этом говорили. Речь идет также о критических проведений местных выборов (в ОРДЛО — ред.). Эти выборы не соответствуют содержанию минских договоренностей”, — подчеркнула Меркель.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Забуксовал “нормандский формат”: эксперт назвал причины визита Меркель в Украину
Также канцлер Германии подчеркнула, что идет совместная работа по внедрению миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Как сообщал УНН, Украина и Германия согласовали позицию по фейковым “выборам” в ОРДЛО: результаты так называемых “выборов” никогда не будут признаны мировым сообществом.