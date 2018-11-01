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Забуксував "нормандський формат": експерт назвав причини візиту Меркель до України

Забуксував "нормандський формат": експерт назвав причини візиту Меркель до України

Київ • УНН

 • 18254 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні розпочинає візит до української столиці – третій з 2014 року. Канцлерка планує провести переговори з українським колегою Петром Порошенком, але, судячи з того, що глави двох держав чи не щотижня спілкуються телефоном, сам факт візиту має стати показовим. Принаймні, таку думку у коментарі УНН висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.

"Візит на вищому рівні планувався достатньо давно: здається, ще до останніх німецьких виборів такі плани були, вони обговорювались. Тепер час візиту настав. Сам візит не є чимось визначальним, у якому будуть якісь одкровення", - сказав співрозмовник агентства.

Він упевнений - після багатьох років спілкування Порошенко і канцлер не скажуть один одному чогось нового.

"Якщо, скажімо, телефонні розмови Порошенка з Трампом ми розглядаємо як щось дуже ексклюзивне – про кожну з них ми знаємо і пишемо, аналізуємо, то за останні 1,5 року не пригадую повідомлень про телефонні розмови Порошенка і Меркель. Чому? Тому що вони відбуваються з періодичністю приблизно раз на тиждень", - зазначив експерт.

Він додав, що Порошенко і Меркель ведуть розмову регулярно, добре знають позиції один одного, характер один одного і проблеми.

"Порошенко знає, що Меркель може зробити, чого вона зробити не може в силу визначених обставин Німеччини. Той самий "Північний потік-2": Меркель не може піти проти волі німецького бізнесу, який вирішив, що йому "Північний потік-2" потрібен", - розповів Чорновіл.

Своєю чергою Меркель знає проблеми українського президента, знає, де він не може переступити межу, хоча, можливо, був би згоден це зробити.

Тож питання самого візиту, на думку експерта, є скоріше формальністю: як правило, під час таких візитів відбувається підписання певних угод.

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Водночас, підкреслив Чорновіл, візит все одно містить ексклюзивний характер, який важко замінити телефонною розмовою.

"Цілком можливо, що готується підписання деяких угод, але і приїжджають певні урядовці, групи бізнесменів, певна кількість журналістів, робляться певні заяви", - зазначив він.

"Залишається питання: чому саме зараз? По-перше, у нас загальмувався, забуксував "нормандський формат", і Меркель як людина, яка відчуває свою певну відповідальність за те, що відбувається, хоче якимось чином його розворушити. Візит, заява під час персонального візиту, домовленості про майбутні зустрічі у Парижі, узгодження позицій по "паризьких зустрічах" і щодо спільної поведінки тощо можуть дати старт для розворушення "нормандського формату", - зазначив експерт.

Він вважає, що для Меркель це є принциповим, тому що Росія почала переходити всі межі своїми діями в Азовському морі, які вже не сприймаються як заходи проти України – вони сприймаються як виклик міжнародному праву.

Зазначимо, у Європі раніше вже висловлювали стурбованість щодо ситуації, яка виникла в Азовському морі через дії РФ.

Водночас співрозмовник УНН порівняв поведінку РФ зі збиттям малайзійського Boeing на Донбасі у 2014 році.

"Ніхто не міг припустити, що можуть під час будь-якого локального конфлікту збивати цивільні літаки. Росія – перша країна у світі, яка зруйнувала впевненість, що цивільні літаки можуть бути атаковані лише терористами, а не армією держав. Зараз Росія першою створила прецедент можливості блокування морського цивільного і комерційного пароплавства. Росія створює прецедент, який може створити загрозу для всього світу, і Меркель хоче це обговорювати. Вона хоче мати узгоджену позицію з Україною, яка буде задекларована, вербалізована. Це можна зробити не в телефонній розмові, а у брифінгу, у заяві під час зустрічі", - підкреслив він.

Ще однією причиною візиту німецької лідерки Чорновіл вважає негласний прояв підтримки чинному президенту під час передвиборчої кампанії.

"Меркель – одна з небагатьох західних лідерів, які не просто визначились із тим, з ким готові працювати в Україні, а яка це відверто й демонструє. Якщо, скажімо, Макрон уникає заяв з цього приводу, Трамп взагалі робить вигляд, що не знає (або насправді не знає), що в Україні будуть якісь вибори, то Меркель це достатньо чітко показує... Порошенка вона реально підтримує. Це є, крім усього іншого, жестом певної підтримки на ранній стадії входу у президентську кампанію", - підсумував експерт.

Нагадаємо, сама Ангела Меркель планує залишити посаду канцлера Німеччини після того, як її термін на цій посаді завершиться у 2021 році.

Додамо, назва "нормандського формату" походить від зустрічі глав чотирьох держав, - України, Німеччини, Франції, Росії - яка вперше відбулася 6 червня 2014 року у Нормандії. У цьому форматі обговорюються питання щодо вирішення конфлікту на сході України.

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